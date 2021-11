Tirsdag sprakk nyheten om at det 129 år gamle amerikanske industriselskapet General Electric (GE) skal splittes opp i tre selskaper innen energi, helse og luftfart. Det satte fyr i aksjen som endte på det høyeste nivået på 3,5 år, opp 2,6 prosent, til 111,29 dollar.

Det ene splittselskapet rettes inn mot energisegmentet, og skal videreutvikle energidelen i dagens selskap. Om alt går etter planen skal det stå på egne ben i 2024.

«Kundene er avhengige av et GE på sitt beste og mest fokuserte for å hjelpe dem gjennom energiovergangen til mer fornybar kraft», sa adm. direktør Larry Culp i et intervju med Reuters, med henvisning til hvorfor de har valgt å splitte opp selskapet.



Beslutningen amerikanerne har tatt minner om grepet tyske Siemens gjorde i 2020, nemlig å skille ut Siemens Energy og Siemens Gamesa. Det ble gjort utelukkende for å ha egne selskaper som skal satse på energisektoren og fornybar kraft.

Dra nytte av ryktet

«Investorene vil ønske et velkjent navn velkommen», sier investeringssjef i Pickering Energy Partners, Dan Pickering, til Reuters.

Han mener at GEs navn og rykte vil gjøre det nye energiselskapet til «en meningsfull og troverdig aktør i bransjen». Det vil også være en større fordel å ha et eget målrettet selskap enn et stort konsern i energisektoren, ifølge Pickering.

Colin Scarola, analytiker i investeringsselskapet CFRA Research, mener at det utskilte energiselskapet kan gi høyere verdiskapning på forretningsområder som lenge har tapt penger, både før og under pandemien, ifølge Reuters.

Flere kan splitte

Ser man på kursutviklingen for selskapene i det sammenlignbare konsernet Siemens, har ikke det vært noen drømmereise for investorene.

Siemens Energy-aksjen er ned 16 prosent så langt i år, mens Siemens Gamesa-aksjen er ned 37 prosent. Til sammenligning er Siemens-aksjen opp 25 prosent i år.

RBC Capital Markets mener at flere selskaper vil kunne gjøre det samme som GE og Siemens, og føle «en trang til å splitte opp».

«GEs annonsering kan trigge flere av styrene i andre multinasjonale selskaper til å splitte opp, inkludert Emerson, Roper Technologies og 3M», skriver analyseselskapet i et notat, ifølge nyhetsstedet Saratogian.