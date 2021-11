Har kvittet seg med Aker BP-aksjer for 5,6 milliarder

Kjell Inge Røkkes Aker og britiske BP har nå solgt unna Aker BP-aksjer verdt totalt 5,6 milliarder kroner, opplyses det i en børsmelding.

Totalt ble det solgt 18.010.000 aksjer til en kurs på 310 kroner. Onsdagens sluttkurs var på 345,40 kroner og salget gikk dermed med en «rabatt» på 10 prosent, tilsvarende 639 millioner kroner.

10,3 millioner av de solgte aksjene tilhørte Aker, mens 7,7 millioner av aksjene var eid av BP. Førstnevnte sitter nå igjen med en eierandel i selskapet på 37,14 prosent, mens BP nå eier 27,85 prosent.

De to storaksjonærene har inngått en 6-måneders lock-up-avtale for sine resterende aksjer i Aker BP.

Skal reinvesteres

Kommunikasjonsdirektør Atle Kigen i Aker fortalte onsdag ettermiddag til Finansavisen at bakgrunnen for salget er et ønske om å frigjøre kapital som kan reinvesteres i eksisterende og nye virksomheter.

Adm. direktør i BP, Bernard Looney, meldte onsdag at «denne transaksjonen vil gjøre det mulig for BP å realisere noe av den betydelige verdien Aker BP allerede har generert, samtidig som den fortsatt er forpliktet til sin pågående suksess og verdiskaping for aksjonærene. I samsvar med vår langvarige erfaring med aktiv porteføljeforvaltning, vil salgsprovenyet forventes å styrke BPs balanse ytterligere og støtte vår pågående tilbakekjøpsforpliktelse.»