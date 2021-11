ExxonMobil har skutt fart på høyere energipriser og en oljepris som er opp nesten 60 prosent i 2021. Aksjen er opp 55,73 prosent så langt i år, og det siste året har den steget 74,15 prosent. Fremover ser det også særdeles lyst ut ifølge selskapets adm. direktør Darren Woods.

«Vi er på god vei mot å levere veksten og kontantstrømmen vi har guidet mot», sa Woods under et online arrangement organisert av New York Times, melder Reuters.



ExxonMobil gikk på en kraftig smell i 2020 og tapte 22,4 milliarder dollar, som var historisk høyt. Det tok dermed grep og har gjennomført, og gjennomfører fortsatt, kostnadskuttende grep. Kombinert med høye energipriser gjør det at selskapet kan kjøpe tilbake enda flere egne aksjer, opplyser energisjefen.

I 2018 satte ExxonMobil et mål om å øke resultatet til 31 milliarder dollar innen 2025, fra det justerte resultatet i 2017 på 15 milliarder dollar. I fjor sa Exxon at de ville nå målet i 2027.

«Vi vil nå det målet», sa Woods.

I slutten av oktober la selskapet frem tallene for tredje kvartal som viste et resultat pr. aksje på 1,57 dollar, et lite knepp over forventningen på forhånd på 1,56 dollar pr. aksje. Det tilsvarte et resultat på 6,8 milliarder dollar. For årets ni første måneder har selskapet tjent 14,17 milliarder dollar.

Ikke opp til produsentene

ExxonMobil-sjefen mener at overgangen til lavkarbondrivstoff og teknologier blir dyr, og at det vil være opp til myndigheter, samfunnet og forbrukere å bestemme hvor raskt overgangen vil gå, ikke oljeprodusentene.

«Skal man betale mer for en raskere overgang? Det er et vanskelig spørsmål for oljeprodusentene», mener han.

Tidligere denne måneden slo ExxonMobil fast at det vil bruke over 15 milliarder dollar på utvikling av lavkarbon-teknologi over de neste seks årene. Det planlegger også å kjøpe tilbake egne aksjer for 10 milliarder dollar over to år fra starten av neste år.