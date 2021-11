Johan Sverdrup nede på grunn av strømbrudd

Equinor bekrefter at produksjonen fra Johan Sverdrup-feltet er ned på grunn av strømbrudd, melder Reuters torsdag.

Strømbruddet som skjedde i 12-tiden torsdag ledet til en kontrollert nedstengning av feltet. En talsperson for Equinor kan ikke si til Reuters når feltet er i produksjon igjen.

For tidlig å anslå

Equinor opplyser til TDN Direkt at det er for tidlig å anslå når Johan Sverdrup-feltet vil være tilbake i full produksjon.

«Strømmen er nå tilbake på land, og vi jobber for å normalisere situasjonen», skriver pressetalsmann Ola Morten Aanestad i Equinor i en epost.

Tidligere torsdag bekreftet Equinor overfor Reuters at produksjonen fra feltet var nede. Til TDN Direkt opplyser Aanestad at dette stemmer, og legger til at de hadde svikt i krafttilførselen til Sverdrup, og foretok en kontrollert nedstenging rundt klokken 12 i dag.

«Det er for tidlig å anslå når feltet vil være tilbake i full produksjon», skriver han.