Seaway 7 sikrer kontrakt til stort havvindprosjekt

Seaway 7 har blitt tildelt en «sizeable» kontrakt av Dogger Bank Wind Farm for transport og installasjon av fundamenter og overgansstykker på tredje fase av Dogger Bank C, ifølge en melding fra selskapet.



Selskapet vil benytte fartøyet «Alfa Lift» og installering starte i 2024 etter installasjonsfasene for Dogger Bank A og B. Kontrakten er betinget av at Dogger Bank C når «financial close» innen slutten av 2021.



Seaway 7 definerer en «sizeable» kontrakt til være mellom 50 og 150 millioner dollar.