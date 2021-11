Societe Generale mener at de totale investeringene i hydrogensektoren vil nå 500 milliarder dollar innen 2030, ettersom hydrogen kan spille en viktig rolle «det grønne skiftet». Derfor har analytikere i den franske banken prøvd å se forbi hypen rundt hydrogen, og plukket ut sine toppvalg for sektoren.

Totalt har banken en liste på 115 selskaper som er eksponert mot 12 bransjer relatert til ren hydrogen, skriver CNBC.

«Vi tar sikte på å bygge en global portefølje som gir investorer et alternativ på den potensielle utviklingen av en ren hydrogenøkonomi, Dette betyr å finne selskaper som vil være involvert i ethvert stadium av hydrogenverdikjeden: produksjon, distribusjon og/eller utnyttelse», skriver Societe Generale-analytikerne.

Societe Generale hydrogenaksjer Airbus

Alstrom

Caterpillar

Eneos

General Electric

Honeywell

Plug Power

Toyota

Royal Dutch Shell

Chevron

BP

Huyndai

Honda

Renault

Daimler

Toyota blant toppvalgene

Blant toppvalget til franskmennene er det amerikanske hydrogendrivstoffselskapet Plug Power, som banken refererer til som en «ren aktør» i bransjen. Ifølge SocGen kan selskapets fem grønne hydrogenanlegg i USA øke den frie kontantstrømmen «betraktelig».

Et annet selskap som trekkes frem er Honeywell, melder CNBC. Industrigiganten jobber med en partner for å produsere karbonnøytralt flydrivstoff som kan redusere betydelige mengder med klimagassutslipp.

Andre selskaper som trekkes frem er den japanske bilprodusenten Toyota. Selskapet samarbeider med den japanske energiselskapet Eneos (som også er på Societe Generales liste) for å utforske utnyttelsen og anvendelsen av hydrogenenergi i Woven City – Toyotas «prototypeby for fremtiden» I tillegg utvikler selskapet også et kjøretøy utstyrt med en hydrogendrevet forbrenningsmotor for utgivelse i 2025.