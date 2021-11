Alternus snudde minus til pluss – vil øke de gjentakende inntektene enda mer

Alternus Energy Group fikk hadde et driftsresultat på 3,3 millioner euro mot minus 1,3 millioner euro i samme periode foregående år, ifølge selskapets kvartalsrapport mandag.

EBITDA for kvartalet endte på 4,6 millioner euro, mot negative 0,2 millioner i samme periode i fjor, av en omsetning på 7,1 millioner euro, opp fra to millioner i fjorårets tredje kvartal.

Selskapet skriver at årlige gjentagende inntekter (ARR) nå ligger på 19,9 millioner euro, mens eiendeler steg til 472 megawatt. Selskapet hadde kontraktseiendeler på 1,37 gigawatt ved utgangen av tredje kvartal, med 674 megawatt i kortsiktig pipeline.

I forbindelse med rapporten kommenterer styreleder og administrerende direktør Vincent Browne i Alternus at konstruksjonsprosjektet ved flyplassen i Rotterdam ventes å være operasjonelt i første kvartal 2022, som igjen vil bidra til at ARR går over 22 millioner euro.

Les hele kvartalsrapporten her.