Råvareanalytiker: – Det vil presse prisene ned

Brent-oljen er mandag morgen ned 0,74 prosent til 81,33 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,89 prosent til 80,10 dollar fatet.

Oljeprisene er dermed svekket siden Oslo Børs stengte fredag, da et fat Nordsjøolje ble omsatt for 82,46 dollar. I forrige uke slapp OPEC en rapport om at de nå ser lavere oljeetterspørsel, og dollaren fortsetter å styrke seg.

Ifølge TDN Direkt oppfordret senatets majoritetsleder i USA, Charles Schumer, i helgen president Joe Biden til å frigjøre olje fra nasjonens reserver. Han påpekte at forbrukerne trenger en umiddelbar lettelse i drivstoffprisene.

– Det ser ut til å være et begrenset antall tiltak USA kan bruke for å dempe inflasjonen. USA kan frigjøre oljenødlagre, øke styringsrenten og lette restriksjonene på iransk oljeeksport, sier senior råvareanalytiker hos VI investment corp, Will Sungchil Yun, ifølge TDN Direkt.

– Den raskeste løsningen som har en langvarig innvirkning ville være Iran. Det vil presse prisene ned, påpeker han.