Strømprisen over dobbelt så høy som normalt

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene var 76,3 øre per kilowattime før avgifter og nettleie var regnet inn, ifølge SSB.

Den totale strømprisen for husholdninger var i gjennomsnitt 147 øre per kilowattime – 50 prosent over gjennomsnittsnivået i tredje kvartal de siste fem årene.

Den voldsomme prisveksten sør i landet i høst skyldes både lave nivåer i vannmagasinene og svært høye kraftpriser i store deler av Europa, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Det var en liten nedgang i nettleien etter at Statnett reduserte sin andel av nettleien med 24 prosent i år, for å avhjelpe situasjonen noe for strømkunder som sliter økonomisk som følge av koronapandemien.

