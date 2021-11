Shell skifter skattetilhørighet til Storbritannia

Planene ble kunngjort mandag, men må godkjennes av aksjeeierne i en avstemning 10. desember. Flyttingen innebærer også at selskapets administrerende direktør og finansdirektør flytter kontor til Storbritannia.

Nederlandske myndigheter er ikke fornøyd med Shells planer.

– Det er en ubehagelig overraskelse. Regjeringen beklager selskapets intensjon, skriver økonomiminister Stef Blok på Twitter.

Selskapet har i dag hovedkontor i Haag, og har hatt base i Nederland siden det ble grunnlagt i 1907. Det har imidlertid også sterke forbindelser til London-børsen og britisk næringsliv.

Det har vært et vanskelig år for Shell i Nederland. I april ga en domstol i landet ordre om at selskapet måtte kutte klimagassutslippene sine med 45 prosent. I oktober kunngjorde det største nederlandske pensjonsfondet ABP at de ville slutte å investere i fossile energikilder, deriblant Shell.

For Nederland er Shells utflagging et ytterligere tilbakeslag, I fjor flagget næringsmiddelgiganten Unilever ut til Storbritannia.

(©NTB)