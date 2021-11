IEA: En lettelse for oljepris-rallyet kan være på horisonten

Det globale oljemarkedet forblir stramt, men en lettelse for oljepris-rallyet kan være på horisonten, ikke på grunn av fallende etterspørsel, men heller på grunn av økende tilbud, melder Det internasjonale energibyrået (IEA) i sin oljemarkedsrapport for november.

Etter nok en runde med store lagertrekk i september steg brent- og WIT-prisene til henholdsvis 86 og 84 dollar pr. fat. Imidlertid viser IEA til preliminære data og satellittobservasjoner av lagerendringer i oktober, som ifølge IEA antyder at tidevannet kan være på vei til å snu.

«Global oljeproduksjon er allerede stigende. I oktober steg oljetibudet med 1,4 millioner fat pr. dag til 97,7 millioner fat pr dag med USA som har innhentet seg etter orkaner, som står for halvparten av økningen», heter det.

Videre venter energibyrået en økning på 1,5 millioner fat pr. dag over november og desember, til tross for at Opec+ ikke har tatt hensyn til oppfordringer fra flere hold om øke sine produksjon utover den allerede avtale produksjonsøkningen på 400.000 fat olje pr. dag.

Noe stigende etterspørsel

IEA skriver videre at tilbudsøkningen vil i noe grad møte stigende etterspørsel som fortsatt innhenter seg fra covid-19-pandemien.

«Raffineriaktiviteten tar seg opp etter vedlikeholdet i høst, mens etterspørselen hos sluttbrukerne er i rute med å styrke seg ytterligere ettersom flere land åpner opp for internasjonal reise, økte mobilitetsnivåer, og økt vaksinering», skriver IEA.

Energibyrået trekker imidlertid frem nye covid-utbrudd på den nordlige halvkule, litt svakere industriaktivitet samt høyere oljepriser som dempende på innhentingen i etterspørselen.

De ser nå en global oljeetterspørsel på 99,65 millioner fat pr. dag i 2022, opp fra tidligere estimat på 99,60 millioner fat pr. dag.

Anslaget for verdens oljeetterspørsel i første kvartal 2022 er på 98,50 millioner fat pr. dag, en nedjustering med 50.000 fat fra forrige rapport. I andre kvartal 2022 ventes det en global etterspørsel på 99,22 millioner fat pr. dag, en oppjustering med 140.000 fat fra forrige måned.

I tredje kvartal 2022 ser IEA nå en etterspørsel på 100,60 millioner fat pr. dag, fallende til 100,26 millioner fat pr dag i fjerde kvartal. Tredjekvartalsanslaget oppjusteres med 60.000 fat og fjerdekvartalsestimatet oppjusteres med 60.000 fat.

Nedjusterer «call on Opec»

Det internasjonale energibyrået ser nå en «call on Opec» pluss lagerendringer på 27,4 millioner fat pr. dag i 2022, fra tidligere estimat på 27,5 millioner fat.

«Call on Opec» pluss lagerendringer ventes nå å ligge på 27,5 millioner fat pr. dag i første kvartal 2022, ned fra tidligere anslag på 27,7 millioner fat. Andrekvartalsestimatet er nå på 27,2 millioner fat pr. dag, opp fra tidligere 27,1 millioner fat.

For tredje kvartal nedjusteres anslaget til 27,7 millioner fat pr dag, mens det for fjerde kvartal kuttes til 27,3 millioner fat pr. dag.

For 2021 anslår IEA en «Call on Opec» pluss lagerendringer på 27,3 millioner fat pr. dag, sammenlignet med 27,4 millioner fat fra forrige rapport.