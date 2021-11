SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 14.30

Fra 1. oktober ble tungtransportrederiet OHT og Subsea 7s fornybardivisjon slått sammen til Seaway 7. Tallene som ble presentert onsdag inkluderer ikke Subsea 7s fornybarvirksomhet.

I løpet av tredje kvartal omsatte den tidligere OHT-grenen av selskapet for 17,4 millioner dollar, ned fra 17,6 millioner i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet før av- og nedskrivninger endte på 1,7 millioner dollar, ned fra 5,2 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet endte på minus 2,4 millioner dollar, ned fra 2,2 millioner dollar i fjorårets tredje kvartal.

Venter høyere rater

Resultatet før skatt endte på minus 2,4 millioner dollar, mot et positivt resultat på 3,7 millioner i tredje kvartal 2020.

Seaway 7 (Mill. dollar) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 17,4 17,6 Driftsresultat -2,4 1,2 Resultat før skatt -2,4 3,7 Resultat etter skatt -2,4 3,6

I kvartalet hadde selskapet en flåteutnyttelse på 96 prosent, med en gjennomsnittlig dagrate på 20.962 dollar, ned fra 22.300 dollar i foregående kvartal.

Selskapets flåte opererer i spotmarkedet, og ser økende aktivitet innen transport, i løpet av kvartalet fikk selskapet 261 transportforespørsler, mot 230 i forgående kvartal. Fremover venter selskapet at spotratene vil øke ettersom markedet strammes til.

Havvind utgjør en stadig større andel med oppdrag, men transportmarkedet domineres fremdeles av marine, dekommisjonering og leting innen olje og gass og annen industri.

Kontrakter til nybygg

Det kombinerte selskapet har en ordrebok på 1,3 milliarder pr. 1. oktober.

I oktober fikk selskapets skip under bygging i Kina, «Vind 1» tildelt en kontrakt med Ørsted på to vindparker i Tyskland. Senere samme måned hadde byggeverftet et uhell på med kranen på det andre skipet under bygging, «Alfa Lift» dermed ventes skipet levert i andre halvår 2022. Tidligere var det ventet levering av skipet innen utgangen av året.

Forrige uke ble det kjent at «Alfa Lift» er sikret sin tredje kontrakt på Dogger Bank C som vil ha oppstart i 2024, når installasjonsarbeidet på Dogger Bank A og B er fullført, forutsatt at SSE Renewables tar en endelig investeringsbeslutning.