Equinor signerer havvindavtale i Sør-Korea

Equinor har inngått en intensjonsavtale med det koreanske selskapet East-West Power (EWP) om å samarbeide om havvindprosjekter med en samlet kapasitet på 3 GW i Sør-Korea, ifølge en melding onsdag.

Koreanske myndigheter har en ambisjon om å øke produksjonen av fornybar kraft med ~60 GW fram til 2034. Av dette skal 12 GW komme fra havvind innen 2030.

– Sør-Korea har som mål å bli et av de ledende globale markedene for havvind de neste ti årene. Sammen med EWP er vi klare til å bidra til gjennomføringen av landets planer, både på kort og lang sikt. Vi ønsker å utvikle den første kommersielle flytende havvindparken i Sør-Korea. Vi har samarbeidet med den koreanske forsyningskjeden i mange år, og kjenner dens kvaliteter og kompetanse, sier Pål Eitrheim, konserndirektør for Fornybar i Equinor.