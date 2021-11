HydrogenPro har inngått et nytt samarbeid

HydrogenPro setter opp joint venture sammen med Tianjin HQY Hydrogen Machinery (THM), ifølge en melding onsdag.

Avtalen innebærer blant annet at HydrogenPro kan bruke THMs elektrolyseteknologi globalt. Joint venture-selskapet skal videre sette opp 300 megawatt (MW) elektrolyseproduksjonskapasitet årlig i Tianjin i Kina. Anlegget er ventet å starte pilotproduksjon innen slutten av 2021.

THM vil overføre ansatte, anleggsmidler og åndsverk til joint venture-selskapet, som vil være 75 prosent eid av HydrogenPro og 25 prosent av dagens eiere av THM, fremkommer det i meldingen.

Starter umiddelbart

Selskapet melder nå at produksjonslinjene vil bli installert og ferdigstilt perioden fra nå og fremover i første kvartal 2022.

«Det som praktisk skjer er at joint venture-selskapet i Kina tar over maskinparken fra THM, og slik sett er produksjonen klar umiddelbart. Vi vil delvis bruke deres lokaler og personell nå i en overgangsfase – mens vi i parallell flytter over maskiner og bygger opp nye produksjonslinjer med en kapasitet på 300MW i egne lokaler rett ved siden av», skriver adm. direktør Elling Nygaard i en epost til TDN Direkt.

Produksjonslinjene blir delvis maskinene fra THM og delvis helt nye maskiner, som i all hovedsak allerede er bestilt og leveres inn i våre lokaler nå fortløpende, utdyper Nygaard.