Konsortium får tilskudd for resirkuleringsanlegg for vindturbiner

Aker Offshore Wind leder et konsortium som har sikret tilskudd fra britiske myndigheter til et pilotprosjekt for å utvikle Storbritannias første resirkuleringsanlegg for vindturbiner. Konsortiet har fått tildelt 2 millioner pund og pilotprosjektet skal vare i 3 år.



Piloten skal nå settes i gang for å utvikle en kommersielt levedyktig løsning, overvåket Aker Offshore Wind, handelsorganet Composites UK, og forskere ved University of Strathclydes Advanced Composites Group og Lightweight Manufacturing Centre, som er en del av National Manufacturing Institute Scotland Group, skriver selskapet.

Aker Offshore Wind Selskapet er en offshore vindutvikler med fokus på eiendeler i dype farvann.

Geografisk opererer det gjennom både det norske og internasjonale markedet.

Porteføljen består av utviklingsprosjekter og potensielle kunder i Asia, Nord-Amerika og Europa.

Adm. direktør er Philippe Kavafyan.

Største aksjonær er Aker Horizons.