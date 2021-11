Går mot utsettelse av Utsira Nord

Olje- og energidepartementet bekrefter overfor TDN Direkt at utlysningen av konkurransen om minst tre prosjekter på opptil 500 megawatt (MW) på Utsira Nord trolig vil bli utsatt til etter årsskiftet, fra tidligere kommunisert ved årsskiftet.

«Regjeringen mener alvor med satsingen på havvind. Det er viktig for oss å bidra til innovasjon, industriutvikling og god sameksistens med andre næringer på havet. Vi går nå gjennom alle de forslagene som har kommet inn i forbindelse med høringen om havvindsatsningen. Dette er et omfattende arbeid som må gjøres grundig, og pr. nå ser det ut til at utlysningen av Utsira Nord, som ble varslet av Solberg-regjeringen, vil finne sted etter årsskiftet», skriver departementet i en epost til TDN Direkt.

I forbindelse med fremleggelsen av energimeldingen i juni ble det kommunisert at den daværende regjeringen tok sikte på å utlyse en konkurranse om minst tre prosjekter på opptil 500 MW på Utsira Nord rundt årsskiftet.

–Jeg kan ikke gi noen tidslinje på nøyaktig når prosessen med lisensrundene vil være klare. Vi jobber med dette, og vi jobber så fort vi kan. Pr. nå må den nye regjeringen gå gjennom og nøye vurdere innspillene som har kommet inn, sa Henriette Nesheim, underdirektør i Olje- og energidepartementet, i forbindelse med en presentasjon hun holdt hos Wikborg Rein torsdag.