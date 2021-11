Kraftig økning i antall prosjekter

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 10.00

HydrogenPro har i løpet av kvartalet økt prosjektporteføljen betydelig, det har inngått en viktig innkjøpsordre og utviklet den globale fabrikasjonsstrategien. Det har også investert i et produksjonsanlegg i Tianjin i Kina, fremgår det av selskapets kvartalsrapport.

– Den nylig annonserte investeringen i et 75 prosent eid teknologi- og produksjonsanlegg i Kina er veldig viktig. Det betyr at vi har full kontroll over IP og kjerneteknologi, og at vi vil være klare for volumproduksjon av storskala elektrolysører i andre kvartal 2022, sier Elling Nygaard, adm. direktør i HydrogenPro.

– I mellomtiden forfølger vi aktivt flere store muligheter, som illustreres av en aktiv prosjektportefølje, som har økt med nesten 70 prosent på et halvt år, legger han til.

Ved utgangen av kvartalet hadde selskapet en kontantbeholdning op 443,4 millioner kroner, ned fra 471,2 millioner kroner i andre kvartal.

En rekke sentrale kontraktsmuligheter nærmer seg en endelig investeringsbeslutning og kontraktstildeling. Selskapet har nå en aktiv portefølje på 8,2 gigawatt (GW), sammenlignet med 6,9 GW ved utgangen av andre kvartal. Gjennomsnittlig størrelse pr. prosjekt er 124 megawatt (MW).

HydrogenPro skriver i rapporten at utsiktene for selskapets tjenester fortsetter å styrkes gjennom økt antall muligheter og prosjekter innen grønt hydrogen. Selskapet er ikke kjent med noen store, nye kontraktstildelinger globalt i tredje kvartal.

Selskapet tapte 11,5 millioner kroner før skatt og har så langt i år tapt 33,8 millioner kroner, mot fjorårets 15,9 millioner.

HydrogenPro-aksjen er ned 69 prosent i år til 18,90 kroner.

