Fornybarnæringen passerte 50 milliarder

Det grønne skiftet får stadig mer fokus, både i og utenfor aksjemarkedet. På oppdrag fra Olje- og energidepartementet, Eksportfinansiering Norge og Norwegian Energy Partners (NORWEP) har Multiconsult kartlagt omsetning og sysselsetting i den norskbaserte fornybarnæringen.

Omsetningen i fornybarnæringen vokste med 15 prosent fra 45,1 milliarder kroner i 2019 til 51,9 milliarder i fjor. Veksten falt derimot noe tilbake, ettersom veksten fra 2018 til 2019 var på respektable 30 prosent.

Alle sektorer utenom vannkraft økte den totale omsetningen i fjor.

Havvind vokser

I landbasert vindkraft økte total omsetning med 21 prosent, noe som gjør næringen til den største fornybarsektoren i Norge. Sektoren sto for en tredjedel av den totale omsetningen i fornybarnæringen.

Havvind har vært et hett tema de siste årene og flere børsnoterte selskaper har satset tungt på det som spås å bli en ny gigantnæring for Norge. Solberg-regjeringen utpekte også næringen som et politisk satsningsområde.

Tallene fra Multiconsult viser at havvindnæringen vokser med stormskritt. Sektoren satte ny rekord i både internasjonal og nasjonal omsetning, og omsetningen i sektoren er nå på 13,9 milliarder kroner hvorav 80 prosent gikk internasjonalt. Veksten er likevel fortsatt størst innenlands, med 60 prosent fra 2019 til i fjor.

I fjor startet Equinor utbyggingen av det gigantiske prosjektet Hywind Tampen. Foreløpig er det ingen andre prosjekter som er konkretisert, men områdene Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord åpnet for utbygging. I 2021 annonserte den tidligere regjeringen at de ønsket å åpne enda flere områder.

– Vi forventer en årlig vekst i investeringene i våre adresserbare eksportmarkeder for havvind på over 25 prosent bare basert på eksisterende prosjekter i den neste 5 års-perioden, sier Sjur Bratland, administrerende direktør i NORWEP.

Sol og bio fortsatt minst

Omsetningen innen solenergi holdt seg stabil i fjor sammenlignet med året før. Solenergi opplevde en vekst på 10 prosent, og hadde en total omsetning på 6,9 milliarder kroner i 2020.

Ikke uventet er det omsetningen rettet mot utlandet som er størst, men her var det fortsatt moderat vekst.

Bioenergi har vokst betydelig med 43 prosent i 2020, og en total omsetning på 3,2 milliarder kroner. Området er fortsatt minst i fornybarsektoren. Veksten var spesielt høy i den internasjonale omsetning.