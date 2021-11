I forrige uke ble det kjent at USA hadde slått alarm overfor europeiske allierte, med en advarsel om at Russland kanskje overveier en potensiell invasjon av Ukraina.

Siden har amerikanerne delt ytterligere og mer detaljert etterretning, inklusive kart, med noen NATO-medlemmer for å støtte opp om sine påstander, melder Bloomberg. Vurderingen er at en invasjon kan finne sted allerede tidlig neste år.

Etterretningen tegner ifølge nyhetsbyrået et scenario der russiske styrker går inn i Ukraina fra Krim, den russiske grensen og via Hviterussland med omkring 100 taktiske bataljongrupper, potensielt rundt 100.000 soldater – utstyrt for operasjoner i vanskelig terreng og kaldt vær og forberedt på en langvarig okkupasjon.

Ifølge to av Bloombergs kilder skal halvparten av de taktiske gruppene allerede være på plass, og Moskva skal også ha kalt inn reservestyrker på titusener av soldater. De samme kildene sier også at enhver invasjon skal støttes fra luften.

Spår volatile, og høye gasspriser

I et intervju på nyhetsbyråets TV-kanal blir sjefstrateg for råvarer hos ING, Warren Patterson, spurt om hvilken effekt en potensiell russisk invasjon av Ukraina vil ha på gassprisene.

– Ukraina er et viktig transittland for russisk gass til Europa. Enhver forstyrrelse eller invasjon der vil helt sikkert ha en konstruktiv effekt på gassprisene, svarer Patterson.

Han mener russisk gass, eller mangelen på den, vil diktere prisbevegelsene i gassmarkedet de kommende månedene.

– Åpningen av Nord Stream 2 vil forbedre tilbudssituasjonen. Men dette vil åpenbart ikke skje med det første, og det er usannsynlig at rørledningen kobles på denne vinteren. Vår forventning er at gassprisene vil holde seg volatile og høye gjennom vintermånedene. Gitt veksten i LNG-handel vil dette smitte over på asiatiske LNG-markeder også, fortsetter han.

Russlands president Vladimir Putin benektet i forrige uke enhver intensjon om å invadere Ukraina, men hilste alarmen velkommen som et bevis på at hans handlinger hadde vekket amerikanernes og deres alliertes oppmerksomhet.