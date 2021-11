Skal bygge hydrogenfabrikk på opptil 75 MW i Nederland

Vision Hydrogen og Virya Energy har fått tillatelse for bygging og operasjon av et 25 MW anlegg for produksjon av grønn hydrogen, som kan skaleres opp til 75 MW i Nederland.

Anlegget vil produsere opp til 3,5 millioner kilo grønn hydrogen i året og opp til 10,5 millioner kilo i året dersom det skaleres opp.

Det opplyses videre at utviklingskostnader for den innledende fasen av prosjektet er estimert til mellom 35 og 40 millioner euro.