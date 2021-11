BW Energy fikk et resultat etter skatt på minus 10,3 millioner dollar i tredje kvartal av inntekter på 24,0 millioner dollar. Driftsresultatet endte på 0,9 millioner dollar.

Selskapet forklarer at de hadde ingen oljesalg i kvartalet og at inntektene reflekterer 195.000 fat med DMO-leveringer. Bruttoproduksjonen i kvartalet var på 800.000 fat. I fjerde kvartal er det planlagt for to oljesalg.

BW Energy (Mill. USD) 3. kv./21 2. kv./21 Driftsinntekter 24,0 89,8 Driftsresultat 0,9 28,2 Resultat før skatt –1,9 24,4 Resultat etter skatt –10,3 15,5

– Vi leverer på vår strategi på Dussafu med fullføringen av Tortue Fase 2. Vi er fornøyde med å ha gjennomført prosjektet under budsjettet på 275 millioner dollar til tross for forsinkelser i lys av pandemien. Den kommende Hibiscus/Ruche-utviklingen representerer den neste store milepælen. Vi er i rute til å oppnå vår tidligere annonserte besparelse på rundt 100 millioner dollar i denne utviklingen, sier Carl K. Arnet, adm. direktør i BW Energy, og fortsetter:

– Det tildelte operatørskapet for to nye blokker ved siden av Dussafu-lisensen styrker ytterligere vår langsiktige posisjon og potensial i offshore Gabon.

I børsmeldingen skriver selskapet at den lavere bruttoproduksjonen i kvartalet, på 800.000 fat, sammenlignet med foregående kvartal, skyldes fabrikknedstengelser og midlertidige driftsproblemer.

Kontantbeholdningen var ved utgangen av kvartalet på 170,6 millioner dollar, ned fra 216 millioner dollar tre måneder tidligere.

Tirsdag ettermiddag var kursen ned rundt 3,6 prosent til 22,60 kroner.