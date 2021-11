Magnora-selskap har signert avtale for å utvikle to storskala solcelleanlegg

Helis Nordic Energy, et porteføljeselskap av Magnora, har signert en samarbeidsavtale med OX2 for å utvikle to storskala solcelleanlegg i Skåne, Sverige, ifølge en melding tirsdag.

Prosjektene, som Helios startet å utvikle i 2020, har en samlet kapasitet på 45 megawatt (MW) og forventet oppstart i 2024.

Ifølge avtalen vil Helios og OX2 i fellesskap utvikle prosjektene inntil nødvendige tillatelser er mottatt. Deretter vil OX2 ha ansvar for bygging og drift.