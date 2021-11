Bonheur får nytt datterselskap

Bonheur har opprettet et nytt selskap, Fred. Olsen 1848, dedikert til teknologiutvikling innen fornybar energi, fremgår det av en pressemelding publisert på det nye selskapets LinkedIn-side.

Fred. Olsens barnebarn Sofie Olsen Jebsen er adm. direktør for selskapet som vil ha hovedfokus på utvikle og kommersialisere løsninger for flytende havvind og flytende solkraft. I februar ble det kjent at Fred. Olsen Renewables så vidt hadde begynt å snuse på flytende solkraft i prosjekter på Gran Canaria og i Singapore.

«I Fred. Olsen 1848 er vi fast bestemt på å handle nå, og vi har som mål å være i front i å utvikle morgendagens teknologier innen fornybar energi og dermed bli den foretrukne partneren for bedrifter og organisasjoner som leter etter den rette løsningen», sier Jebsen i en kommentar.

Fred. Olsen 1848 har allerede utviklet en «mobil havn» som lar oppjekkbare installasjonsskip installere turbiner på flytende fundamenter.

Selskapet utvikler også «Brunel», et konsept for flytende vindturbinfundamenter som skal gjøre det mulig å skalere opp vindparker raskt og til en lavere kostnad. Selskapet ser også på løsninger for effektivt vedlikehold av flytende vindturbiner.