Havvind-prosjektet Flagship (FLoAtinG offSHore wInd oPtimization) får 124,2 millioner kroner i Enova-støtte, går det onsdag frem av en pressemelding fra Enova selv.

Støtten går til Aker Solutions, som sammen med Iberdrola, Olav Olsen og andre selskaper fra Norge, Spania og Danmark skal teste ut en ny løsning for flytende plattformer for vindkraft.

Målet er å få bygget en pilotversjon som kan installeres og testes utenfor Karmøy. Piloten vil få kabeltilknytning til land. Enova-millionene skal gå til utvikling av selve flyteren, og til å lage et konsept for masseproduksjon av betongkonstruksjonene i understellet.

– Det er i dag en stor kostnadsforskjell for flytende i forhold til bunnfast havvind. Her vil utvikling, forenkling og standardisering bidra til lavere kostnader. Dette vedtaket er derfor i tråd med Enovas oppgave som er å støtte utvikling av teknologi for morgendagens grønne Norge, sier Enova-direktør Nils Kristian Nakstad i en kommentar.

– Stort, flytende potensial

Samtidig er det slik at 80 prosent av verdens havdyp er uegnet for bunnfaste installasjoner, og potensialet for flytende havvind er derfor stort.

Nakstad understreker at Flagship-prosjektet, som egner seg for dybder fra 60 meter, kan gi industrielle muligheter for flere norske leverandører.

– Det finnes i dag ikke industrialiserte prosesser for masseproduksjon av flytende havvindinstallasjoner, fortsetter han.

Flagship-prosjektet er også delvis EU-finansiert gjennom programmet Horizon 2020.