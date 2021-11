Vil lansere ny hydrogenindeks

Den sentraleuropeiske børsen for elektrisk kraft og relaterte varer, European Energy Exchange (EEX), planlegger å lansere en hydrogenindeks neste år, ifølge et av medlemmene på Deutsche Börse, melder Reuters.

Indeksen tar sikte på å sette en pris på hydrogen som skal reflektere markedet fortløpende, og den skal bidra til bilateral handel av import- og eksportavtaler.

Sjefsstrateg Tobias Paulun i EEX. Foto: EEX

Detaljene rundt indeksen skal etter planen lanseres helt på tampen av året.

«Europa har potensiale til å bli en viktig brikke i den globale prissettingen», sier sjefsstrateg Tobias Paulun i EEX til Reuters under Hydrogen Economy Europe-konferansen.



«Sammen med kundene ser vi på hydrogen som en langsiktig mulighet», fortsatt han, og la til at indeksen ville lanseres i løpet av de kommende månedene, uten å gi et spesifikt tidspunkt.

Sertifisering

EU har annonsert en strategi for å nå en kapasitet på 40 gigawatt (GW) hydrogenproduksjon innen 2030.

EEX vil derfor tiltrekke seg en rekke bidragsytere for å sette en pris i euro for grønt hydrogen, og samtidig lage en sertifiseringsordning som garanterer for kvaliteten og produksjonen. Det blir allerede gjort for andre fornybare energikilder, ifølge Paulun.

«Handel via standardiserte kontrakter istedenfor individuelle avtaler for hver transaksjon er mye mer effektivt», uttalte Andreas Schwenzer, konsulent i Horvath, til Reuters, og la til at en børs for hydrogen burde vekke interesse.