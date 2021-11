Kyoto sikter mot milliardomsetning i 2025

Kyoto Group målsetter seg å være et selskap med milliardomsetning i 2025. Det fremgår av presentasjonsmaterialet i forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag torsdag.

Under punktene for 2025 skriver selskapet at de målsetter seg å ha flere hundre batterier installert. Selskapet har også som mål å ha solid lønnsomhet. capex under 40 euro pr. kilowattimer, og lagringskapasitetskostnad over levetid (LCOSC) på under 20 euro pr. megawattime.