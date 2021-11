Investerer 10 milliarder i videreutvikling av Oseberg

Equinor vil investere 10 milliarder kroner i videreutvikling av Osebergfeltet med planlagt ferdigstillelse i 2026, opplyses det i en børsmelding.

Partnerne i Oseberg Area Unit vil redusere CO2-utslippene fra Oseberg Feltsenter og Oseberg Sør-plattformen, samtidig som gassproduksjonen fra Oseberg skal økes.

Endret plan for utbygging og drift (PUD) er overrakt til Olje- og energiminister Marte Mjøs Persen, skrives det.

– Det er viktig for Equinor og Oseberg-partnerne å produsere olje og gass med så lave utslipp som mulig. Denne investeringsbeslutningen gjør at vi fremover kan øke produksjonen av gass fra Oseberg betydelig, samtidig som vi reduserer CO2-utslipp med omtrent 320.000 tonn per år, sier Geir Tungesvik, direktør for prosjektutvikling i Equinor.

4 år

På Oseberg Feltsenter vil ombyggingene vare i 4 år med 70 personer i arbeid, og på Oseberg Sør vil 40 personer være engasjert i ett år.

– Med denne investeringen åpnes et nytt kapittel i Oseberg-historien, som nå skal bli en av de viktigste norske gassprodusentene. Vi forventer at Oseberg vil produsere over 100 milliarder sm3 gass mot 2040. I energimengde vil Oseberg sin gasseksport årlig tilsvare omtrent en fjerdedel av all norsk vannkraftproduksjon, sier Geir Sørtveit, områdedirektør for utforsking og produksjon vest i Equinor.

For 2020 var de totale utslippene fra Oseberg-området omtrent en million tonn CO2.

Norske leverandører

Det anslås videre at mer enn 70 prosent av investeringene i Oseberg-oppgraderingene vil gå til leverandører i Norge.

Aibel er blant annet tildelt kontrakt for prosjektering, bygging og installasjon (EPCI) for å delelektrifisere Oseberg feltsenter og Oseberg Sør og oppgradere gassbehandlingskapasiteten på Oseberg Feltsenter. Kontrakten har en anslått verdi på over fire milliarder kroner, ifølge en pressemelding fra Aibel.

– Denne uken har vi befestet vår stilling som den ledende leverandøren av løsninger for elektrifisering av produksjons- og prosessanlegg til havs og på land. Vi er stolte av å kunne spille en sentral rolle i arbeidet med å av-karbonisere norsk olje- og gassproduksjon. Kontrakten på Oseberg gjør at andelen fornybart i Aibels ordrereserve for første gang har blitt større enn olje og gass, sier Mads Andersen, konsernsjef i Aibel.