Edda Wind har sluttet kontrakter på fire av seks servicefartøy (C/SOV-er) i selskapets nybyggingsprogram, men venter at etterspørselen i offshore vind-markedet vil ta seg kraftig opp de neste to årene.

– De to siste SOV-ene er ferdig bygget i 2023 og 2024, og er pr. i dag ikke sluttet på kontrakt. Vi har en holdning om at vi ønsker å sitte litt stille i båten på disse kontraktene. Markedet blir mer og mer spennende. Det å ha ledig tonnasje i 2023 og 2024 når etterspørselskurven går ytterligere opp, kan bli en hyggelig reise, sier Edda Wind-sjef Kenneth Walland til TDN Direkt i etterkant av at selskapet fredag ble notert på Oslo Børs.

– Sikter mot kortere kontrakter

Han understreker at det ikke betyr at anbud ikke blir vurdert, men er klar på at selskapet sikter mot kortere kontrakter på de siste fartøyene.

– Vi har en strategi om at hoveddelen av flåten vår skal være på lange kontrakter. Vi betrakter en kontrakt på 5 år som lang, men ser at markedet i mange tilfeller beveger seg mot 10-15 år, og vil nok legge oss rundt der selv. De to siste kontraktene ønsker vi derimot litt kortere, sier Walland på spørsmål om risikoeksponering.

Hva gjelder bygging av flere fartøy sier Walland at selskapet ser på dette.

– Dette er detaljer vi må komme tilbake til. Men vi ser behovet og selskapet har en strategi om at vi skal skape flere fartøy, det er alt jeg kan si nå, fortsetter han.

– Åpne for tilleggstjenester

Walland er imidlertid klar på at selskapet kun kommer til å bygge ny tonnasje, blant annet for å fullt kunne utnytte fordelene i ny teknologi.

– Våre fartøyer er for eksempel rigget slik at de er forberedt for å ta inn hydrogenløsninger når disse er på plass. Vi samarbeider med blant annet Hydrogenius og Siemens Norge om dette, og venter at alle våre båter bruker disse løsningene innen 2025, sier han og forklarer at båtene vil ha en type hybridløsning frem til hydrogenløsninger er på plass.

Han forteller at Edda Wind kommer til å fokusere på fartøysleveranse, men han utelukker ikke at selskapet på sikt kan komme til å bevege seg over i andre aktiviteter i en vindpark.

– Vi er åpne for tilleggstjenester i vindparker på sikt, men det er pr. i dag ikke hovedfokus, sier han.