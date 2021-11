Portugal har åpnet den første auksjonen for rettighetene til å installere flytende solparker på syv av landets innsjøer, med en total produksjonskapasitet på 263 megawatt (MW), melder Reuters.

Flytende solpaneler er i testfasen flere steder, og Portugals energiminister Joao Galamba uttalte denne uken at teknologien ikke bare hadde miljømessige fordeler, men at den også er mer energieffektiv.

Portugals plan er å installere solparker med en kapasitet på mer enn 100 MW på Alqueva, den største oppdemte innsjøen i Vest-Europa, i tillegg til 50 MW på innsjøen Castelo de Bode.

De to innsjøene vil få de største installasjonene av de syv prosjektene, som alle er ventet å være i drift i 2023.

«Vi er sikker på at auksjonen vil tiltrekke seg enorm interesse», sier Galamba til Reuters.



Han legger til at interesserte parter må sende inn søknader innen 4. april 2022, og en endelig beslutning vil bli tatt innen 19. april. Elektrisitetstariffen som budgiverne forplikter seg til å selge energien de produserer til, vil være avgjørende for å velge vinnerne av auksjonen.

Portugal holdt to auksjoner i 2019 og 2020 for solparker på land, og begge satte verdensrekorder for den laveste prisen på fremtidig produksjon.