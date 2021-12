Det forventes at hydrogenimporten fra Afrika vil øke etter at det italienske selskapet Snam kjøper seg inn i rørledningen som fører algerisk gass inn i Italia.

Snam, som er er Europas største gassinfrastrukturkonsortium, kunngjorde lørdag at de betaler 385 millioner euro, rundt 3,9 milliarder kroner, for en eierandel på 49,9 prosent i rørledningen til energiselskapet Eni, skriver Reuters.

Klargjør nettet for hydrogen

Snam var tidligere et datterselskap av Eni, og brorparten av inntjeningen deres kommer fra å administrere Italias transportnett for naturgass. Selskapet har tidligere kommet med lovnader om å investere mer i nye, «rene» forretningsvirksomheter, som hydrogen. Derfor gjør de som andre europeiske gassnettoperatører, oppgraderer sitt nasjonale nettverk til å være klart for hydrogen.

«I fremtiden kan Nord-Afrika også bli et knutepunkt for produksjon av solenergi og grønt hydrogen,» heter det i en felles uttalelse fra Snam-sjef Marco Alvera og Eni.

Fra før av eier Snam også 20 prosent av TAP-rørledningen som frakter gass fra Aserbajdsjan til Italia. I tillegg inngikk de i desember i fjor en avtale med blant annet Yara og Ørsted om å få senket kostnaden på grønt hydrogen.

Italia importerer mer enn 90 prosent av deres totale gassbehov, og algerisk gass står for tiden for rundt 30 prosent av det. Rørledningsselskapene som er involvert i avtalen hadde en nettoinntekt på rundt 90 millioner euro i 2020, melder Reuters.

Avtalen gjenspeiler også det økende tempoet i en globale olje- og gassindustrien, som ivrer etter å tilpasse seg ettersom myndigheter og aktivister stadig øker presset for å kutte klimagassutslipp. Blant annet jobber Eni med å få olje- og gassoperasjoner til nye joint ventures for å redusere gjelden og finansiere overgangen til lavutslippsenergi.