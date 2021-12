Tyskland og USA jobber tett om Nord Stream 2

Tysklands utenriksdepartement meldte søndag kveld at de jobber tett med USA for å implementere en avtale om Nord Stream 2-rørledningen. Nord Stream 2, går under Østersjøen og frakter gass fra Russland til Tyskland, og har kostet 11 milliarder dollar å få på plass.

Biden-administrasjonen inngikk en avtale med Tyskland i juli, og droppet sanksjoner mot rørledningsoperatøren. Men i forrige uke innførte USA ytterligere sanksjoner rettet mot det Russland-tilknyttede Transadria Ltd og selskapets fartøy, melder Reuters.

«Sterke, offentlige meldinger»

2-rørledningen er omstridt, og både USA og flere europeiske land motsetter seg rørledningen som går utenom Ukraina. Flere hevder også at rørledningen vil gjøre Europa for avhengig av russisk gass, mens andre hevder at koblingen er avgjørende for å sikre energiforsyningen, skriver Reuters.

Tyskland skal derimot ha gått med på å innføre tiltak hvis Russland bruker energi som et våpen i forholdet til Ukraina, dog sier ingenting om spesifikke kriterier for hvordan det vil bli vurdert.

Ifølge EU-dokumenter nyhetsnettstedet Axios har fått tilgang til, er tyskerne villige til å komme med «sterke, offentlige meldinger» som fordømmer Russlands oppførsel og vil vurdere suspensjonen av politiske møter.

Ifølge det samme dokumentet utgjør ikke Nord Stream 2 noen trussel mot Ukraina så lenge rimelig gasstransport er sikret, og eventuelle sanksjoner på rørledningen vil være en seier for Putin, siden det vil splitte vestlige allierte.