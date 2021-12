Equinor har inngått en avtale med Vermilion Energy om salg av selskapets partneropererte eierandel i gassprosjektet Corrib i Irland. Partene er blitt enige om et vederlag på 434 millioner dollar før justering ved sluttføring, går det frem av en pressemelding mandag.

Dato for ikrafttredelse av transaksjonen er videre 1. januar 2022. Som en del av transaksjonen har Equinor og Vermilion koordinert en prissikring for 70 prosent av produksjonen i 2022 og 2023 og partene har avtalt en betinget betaling som utløses for en del av inntekten hvis europeiske gasspriser overstiger et bestemt nivå, heter det i meldingen.

– Corrib-feltet har vært et viktig partneroperert prosjekt for Equinor i flere år. Vi har besluttet å selge eierandelen for å fokusere porteføljen i tråd med vår strategi, sier Arne Gürtner, direktør for Equinors offshore-virksomhet i Storbritannia og Irland.

Salget av Corrib betyr i praksis at Equinor vil ikke lenger ha aktiv virksomhet i Irland.