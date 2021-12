Aega fastholder målet om produksjonsdobling

Aega doblet omsetningen til 0,66 millioner euro i tredje kvartal, sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig forverret resultatet før skatt seg og endte på minus 0,92 millioner euro.

EBITDA endte på positive 0,17 millioner euro, som reflekterer en økt solparkportefølje, fremgår det av rapporten.

– Inntekts- og EBITDA-veksten skyldes en vellykket integrasjon og optimalisering av nye solcelleparker i porteføljen. I de kommende kvartalene vil vi fortsette jobben med å kjøpe flere parker, sier Nils P. Skaset, adm. direktør i Aega.

Av rapporten fremgår det også at Aega bokfører Norsk Solar-beholdningen til markedsverdi, og at at svingninger i aksjekursen vil påvirke Aegas «nettofinansiering» i resultatregnskapet. Aegas eierandel i Norsk Solar er på 5,3 prosent.

– Vi tror investeringen er en viktig bidragsyter for Aega, og at den ikke har nådd sitt sanne potensiale ennå, sier Skaset.

Aega eier og drifter en portefølje bestående av fem solparker med en samlet produksjonskapasitet på 5 megawatt (MW). Selskapet har et mål om å doble produksjonskapasiteten til minst 10 MW.

Aega tredje kvartal (Mill. EUR) 3. kv./21 3. kv./20 Driftsinntekter 0,6 0,3 Driftsresultat −0,1 −0,05 Resultat før skatt −0,9 −0,05 Resultat etter skatt −0,9 −0,08