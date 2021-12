Sparebank 1 Markets oppgraderer ifølge en oppdatering Aker BP til nøytral fra salg, skriver TDN Direkt.

Sparebank 1 Markets har et kursmål på 315 kroner pr. aksje for oljeaksjen, som hittil i år er opp 34 prosent på Oslo Børs.

5 punkter

Analytikerne begrunner oppgraderingen med fem punkter. Først pekes det på at aksjekursen har falt omtrent 20 prosent siden nedgraderingen, etterfulgt av at aksjekurs over NAV har falt til 1,15 fra 1,45.

At direkteavkastning fra utbytte er i nærheten av 4 prosent, opp fra om lag 3 prosent, trekkes ifølge nyhetsbyrået frem som punkt 3, etterfulgt av begrunnelse nr. 4, nemlig at Aker BP er straffet hardere enn Equinor og Lundin siden oljepristoppen 26. oktober.

I det siste punktet, peker analytikerne på at det snart er sesong for sykliske aksjer, som E&P.

I DNB-portefølje

Aker BP er også inne i DNB Markets ukesportefølje.

Med den nye virusvarianten som skaper uro i markedet, valgte aksjestrateg Paul Harper og kollegene i DNB Markets å sitte stille i båten, uten å gjøre noe endringer.

– Mens det fremdeles er uklart hvor stort problem Omicron-varianten blir, så velger vi å holde porteføljen uendret, sier aksjestrategen.