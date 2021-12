USAs sentralbanksjef advarer mot vedvarende høy inflasjon

USAs sentralbanksjef Jerome Powell sier trusselen om vedvarende høy inflasjon har blitt større.

Sentralbanken vil derfor vurdere å avskaffe stimuleringsordningene for økonomien raskere enn ventet, sa Powell under en høring i Senatets bankkomité tirsdag.

Han sa også at han fortsatt venter at inflasjonen vil avta neste år, men at det er på tide å slutte å bruke ordet «midlertidig» i forbindelse med prisstigingen i landet.