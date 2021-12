Konsernsjefen i REC Silicon går av

Tore Torvund har besluttet å gå av som konsernsjef i REC Silicon, ifølge en børsmelding som ble sendt ut 23.45 tirsdag kveld.

«Torvund fyller 70 år og hans avgjørelse er diskutert og avtalt med styret», opplyses det i meldingen, hvor det legges til at styret takker Torvund for hans verdifulle bidrag i løpet av de siste 12 årene.

Nåværende finansdirektør i REC Silicon, James A. May II, vil fungere konsernsjef mens styret sluttfører sitt søk og rekruttering av en konsernsjef, mens nåværende controller, Douglas Moore, vil fungere som finansdirektør.

Videre legges det til at som REC Silicon kunngjorde 11. november 2021, har Hanwha Solutions uttrykte et ønske om å være representert i selskapets styre etter fullføringen av den annonserte investeringen i selskapet. Dette forslaget er støttet av Aker Horizons.

Dessuten ble det også meldt at styreleder Kjell Inge Røkke planlegger å trekke seg, og at Aker Horizons har foreslått at Kristian Monsen Røkke velges som styreleder, legges det til i meldingen.

Valgkomiteen i REC Silicon støtter forslagene, og den ekstraordinære generalforsamlingen for valg av nye styremedlemmer vil bli avholdt 22. desember, opplyses det.

Fra innkallelsen fremgår det at Seung Deok Park foreslås valgt inn i REC Silicon-styret som representant for Hanwha Solutions.

Ingen dramatikk

Det er ingen dramatikk i avgangen til Tore Torvund, men heller en naturlig overgang i og med at REC Silicon nå går inn i en ny fase, sier IR-kontakt Nils Kjerstad til TDN Direkt onsdag morgen.

– Torvund selv sover i USA nå, men jeg kan si at det ikke har vært noen dramatikk i denne avgangen. For det første er Torvund 70 år gammel, og han har nå bodd 20 år i USA med familien boende i Norge. I tillegg går selskapet over i en ny fase, med nye eiere og ny struktur, sier Kjerstad og understreker at det ikke er noen uenighet mellom styret og at det heller ikke har vært noen uenigheter rundt selskapets strategi fremover.

– Det er heller en rekke sammenfallende ting som skjer samtidig, sier Kjerstad.

Han sier videre at overgangen er planlagt på en knirkefri måte, og at James A. May II vil overta som fungerende adm. direktør.