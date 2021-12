ExxonMobil oppdaterer markedet

Samtidig vil ExxonMobil øke investeringene innen reduksjon av drivhusgasser til 15 milliarder dollar.

«Planene støtter strategien med fortsatt strukturelle kostnadsbesparelser, investeringer i lavkosttilbud og produkter med lavere utslipp, og ytterligere porteføljespissing, som posisjonerer selskapet til å doble inntjening og kontantstrøm innen 2027 versus 2019», heter det i meldingen.

Blant investeringer i lavkosttilbud trekkes det frem prosjekter i Guyana, Brasil og Permian i USA.

Mer enn 90 prosent av planlagte oppstrømsinvesteringer gjennom 2027 ventes å gi avkastning på mer enn 10 prosent til priser lavere eller på 35 dollar pr fat oljeekvivalent.

Selskapet opplyser også at det er på vei til å oppfylle planene for reduksjon av klimagassutslipp for 2025 innen utgangen av 2021, fire år før planen. I tillegg har ExxonMobil utviklet mer aggressive planer for ytterligere Scope 1- og Scope 2-reduksjoner frem til 2030.