Rekordår for fornybar energi

I løpet av året vil verden legge til 290 gigawatt (GW) fra fornybare energikilder, skriver Det internasjonale energibyrået (IEA) i en rapport som ble publiserte onsdag – Renewables Market Report. I rapporten, som ser på kapasiteten til fornybar energi i verden, skriver IEA at de forventer at 2021 vil sette ny rekord for installasjoner for fornybar energi.

Kina vil lede an

I rapporten kommer det frem at kapasiteten for fornybar energi vil øke med over 4.800 gigawatt innen 2026. Det tilsvarer en økning på 60 prosent fra 2020-nivåene, skriver CNBC.

Kina kommer til å være den store driveren i kapasitetsveksten de kommende årene, med Europa, USA og India like bak. Ifølge IEA er det forventet at fornybar energi vil stå for 95 prosent av veksten i den globale kraftkapasiteten frem mot 2026.

«Vi har revidert prognosen vår fra ett år tidligere, ettersom sterkere politisk støtte og ambisiøse klimamål annonsert på COP26 veier opp for de nåværende rekordhøye råvareprisene som har økt kostnadene for å bygge nye anlegg for vind- og solenergi,» skriver IEA i rapporten.

For lite, for sent

Til tross for at utbyggingen av fornybar energi er rekordhøy, er ikke alt en dans på roser av den grunn. For IEA bemerker også i rapporten at fornybar energi står ovenfor en rekke politiske usikkerhetsmomenter, i tillegg til utfordringer med implementeringen. Enten det gjelder å få tillatelser og finansiering til nettintegrering og sosial aksept.

Det skal også bli utfordrende å nå et nullutslippssamfunn innen 2050, skal man tro rapporten til IEA. For selv om kapasitetsveksten for fornybar energi vil øke raskere enn noen gang tidligere de neste fem årene, vil ikke det være nok, skriver CNBC.

Regjeringer må ikke bare ta tak i politiske og implementeringsutfordringer, men også øke ambisjonene sine IEA i Renewables Market Report

«Årlig kapasitetsvekst under IEA Net Zero Scenario i løpet av 2021-2026 må være 80 prosent raskere enn i vårt akselererte tilfelle, noe som antyder at regjeringer ikke bare må ta tak i politiske og implementeringsutfordringer, men også å øke ambisjonene sine,» skriver IEA i rapporten.

«Til tross for alle fremskritt som gjøres innen fornybar energi og elektrisk mobilitet, har det i 2021 vært en stor oppgang i bruken av olje og kull,» står det i rapporten.

IEA avslutter med å påpeke at 2021 var det året med det nest største økningen på årsbasis av CO2-utslipp i historien.