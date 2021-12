Finansdirektøren gir seg to måneder etter at sjefen sa opp

Finansdirektør Ole Kristian Haga har levert sin oppsigelse for å forfølge andre muligheter utenfor GNP Energy. Han fratrer sin stilling 28. februar 2022. Selskapet vil umiddelbart starte prosessen med å rekruttere ny finansdirektør.

Nyheten kommer kun to måneder etter at administrerende direktør August Baumann leverte sin oppsigelse. Han fikk jobben som sjef i GNP Energy i april 2021.

Onsdag melder selskapet også at Siw Evelyn Rasmussen har blitt ansatt som direktør for Produkt, Innkjøp og Forvaltning. Rasmussen har 15 års erfaring fra Ustekveikja Energi AS, der hun blant annet har hatt ansvar for forvaltning av kundeporteføljer, finansiell handel, salgsavdelingen for næringskunder, fysisk krafthandel og implementering av nye tjenester.

Rasmussen er utdannet faglærer og har en cand.mag (nå bachelor) i internasjonal markedsføring.