Sent onsdag kveld kom finansieringen på plass for tredje fase i havvindprosjektet Dogger Bank på britisk side av Nordsjøen, fremgår det av en melding torsdag morgen.



Gigantprosjektet bygges ut i et joint venture mellom Equinor og SSE Renewables. I november ble det klart at Eni tar en 20 prosent andel i Dogger Bank C, denne transaksjonen er ventet sluttført i løpet av første kvartal 2022.

Den samlede finansieringen, som omfatter senior lånefasiliteter, er på 2,5 milliarder britiske pund, pluss om lag 0,4 milliarder britiske pund i andre lånefasiliteter. Om lag 70 prosent av investeringene i selve vindparken Dogger Bank C blir gjeldsfinansiert. Lånefinansieringen er ifølge partene blant de beste som noen gang er oppnådd for bygging av en havvindpark i Storbritannia.

Totalt 28 banker og tre eksportkredittbyråer er involvert.

Dogger Bank Bygges av SSE og Equinor i joint venture. SSE er opretør i byggefasen, mens Equinor vil være operatør når parken settes i drift. Eni kjøper seg inn med 20 prosent i Dogger Bank C, transaksjonen er ventet sluttført i første kvartal 2022.

Blir verdens største havvindpark, bestående av prosjektene Creyke Beck A, Creyke Beck B og Teesside A.

De tre prosjektene er ventet å resultere i investeringer for rundt 9 milliarder britiske pund i tidsrommet 2020 til 2026.

Ligger mer enn 130 km øst for Yorkshire-kysten i den britiske delen av Nordsjøen.

Hvert prosjekt vil ha en installert kapasitet på 1,2 GW. Sammen kan de tre prosjektene dekke om lag 5 prosent av Storbritannias samlede kraftbehov. Kilde: Equinor

Når alle de tre fasene er ferdigstilt, noe som etter planen vil skje i mars 2026, blir Dogger Bank verdens største havvindpark på 3,6 gigawatt, tilsvarende 5 prosent av Storbritannias energibehov. Hver fase utgjør 1,2 gigawatt og ventes å generere 6 terrawatt med elektrisitet årlig. Første fase, Dogger Bank A skal etter planen starte driften i 2023, på en lisens som har en varighet på 50 år.

I prosjektets første og andre fase er allerede flere norske leverandører engasjert, slik blir det også i tredje fase.

Norske leverandører

Igjen skal Aibel levere transformatorplattform til prosjektet med Eksportfinansiering Norge (Eksfin)og en lånegaranti på 130 millioner pund, tilsvarende 1,5 milliarder kroner, i ryggen. Med denne lånegarantien passerer Eksfin 10 milliarder i havvind.

Oljeserviceselskapet har de senere årene vridd seg mer mot havvind, og pr. tredje kvartal utgjorde segmentet 43 prosent av ordreboken på 12 milliarder kroner.

Dette er den fjerde leveransen til den europeiske havvindindustrien Aibel gjør med Eksfin som støttespiller.

I midten av november ble det kjent at Seaway 7 skal stå for transport og installasjon av fundamenter og overgansstykker også på Dogger Bank C fra 2024. Seaway 7 indikerte i meldingen at kontrakten har en verdi på mellom 50 og 150 millioner dollar.

Skipet som skal benyttes er «Alfa Lift» som for tiden er under bygging i Kina, fartøyet er ventet overlevert i løpet av siste halvdel av 2022 og vil da gå rett inn på kontrakt på Dogger Bank A.