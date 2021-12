Konsernsjef Marco Alvera i Snam SpA, som er Europas største operatør av naturgasslagring, sier at vinteren kan gi en gasslagringskrise i Europa, og at vi virkelig er i vanskeligheter dersom det blir en kald vinter, melder Bloomberg News onsdag.

Kaldt vær ved starten av året vil øke gassforbruket og tømme ut lagre, noe som potensielt kan føre til et «farlig» punkt når det ikke er nok trykk til å ta ut gass lenger, sier Alvera, og legger til at på det tidspunktet vil prisene gå gjennom taket.

Alvera mener at Europa bør opprette en strategisk gassreserve, som Strategic Petroleum Reserve i USA. Når gassprisene blir for høye, kan forsyninger slippes ut på markedet. Europeiske energiministre møtes i Brussel torsdag for å diskutere dette og andre mulige måter å beskytte forbrukere mot kraftige økninger i energiregningen.

– Lagring må være et nasjonalt sikkerhetsproblem. Lagring av gass er mye viktigere og mer strategisk enn lagring av olje, sier Alvera til Bloomberg.