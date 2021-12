Solselskap entrer stort marked

Otovo lanserer i Tyskland, går det frem av en melding fra selskapet torsdag.

Selskapet er dermed aktivt i syv europeiske markeder: Norge, Sverige, Frankrike, Spania, Polen, Italia og Tyskland.

«Solenergimarkedet for boliger i Tyskland er et av de største i Europa og forventes å være verdt mer enn to milliarder euro årlig innen 2022. Denne lanseringen befester Otovos posisjon som Europas ledende markedsplass for solcelleinstallasjoner til private husholdninger», skriver selskapet.