Domstol slaktes etter EAM Solar-dom

EAM Solar krever 2,5 milliarder kroner i erstatning for solparker kjøpt i Italia for syv år siden, og i den nærmest evigvarende rettsprosessen ga italiensk høyesterett i oktober selskapet medhold i svindelanklagene mot selgerne av solparkene.

Tidligere i år ble en rekke personer frifunnet for subsidiesvindel mot den italienske stat, men høyesterett i Italia annullerte denne frifinnelsen – hvilket øker sannsynligheten for at EAM Solar kan vinne frem i sine erstatningssøksmål.

Nå har italiensk høyesterett delt sin fullstendige forklaring på annulleringen av frifinnelsesdommen.

Ifølge EAM Solar fremgår det at høyesterett slår fast at ankedomstolen i Milano ikke innfridde kravene om en korrekt og fullstendig gjennomgang av bevisene i saken, at dette førte til en feilaktig evaluering av bevisene, med en frifinnelse basert på åpenbart inkonsistent og ulogisk argumentasjon som resultat.

Høyesterett sender nå saken tilbake til et annet kammer ved ankedomstolen i Milano for en ny behandling av saken. Videre stiller høyesterett krav om en fullstendig gjennomgang av bevisene i den nye rettsrunden.

EAM Solar gjengir også høyesteretts beslutning om selve svindelsaken, der konklusjonen går ut på at den beviste tilbakeholdelsen av essensiell informasjon i kontraktsforhandlingene i seg selv utgjør en kontraktssvindel.