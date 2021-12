Legger over 20 milliarder på bordet for å satse på hydrogen

H2 Green Steel og Iberdrola går sammen for å bygge et anlegg for produksjon av grønn hydrogen for avkarbonisering av jernproduksjon på den iberiske halvøy og budsjetterer med en investering på 2,3 milliarder euro, ifølge melding fra H2 Green Steel torsdag.

Selskapene har blitt enige om å etablere et anlegg med en gigawatt (GW) elektrolysekapasitet, og en DRI-prosess som er i stand til å produsere om lag to millioner tonn jern årlig.

Elektrolysøren skal eies og drives i fellesskap av Iberdrola og H2 Green Steel, opplyses det.

Iberdrola vil videre levere fornybar energi til anlegget. Millan Garcia-Tolla, adm. direktør i Iberdrola, sa til Reuters torsdag at selskapet vil bruke rundt 800 millioner euro på ny fornybar kapasitet for å drive elektrolysøren.

DRI-produksjonen, inkludert eventuelle nedstrømsproduksjonsprosesser, vil eies og drives av H2 Green Steel. I tillegg ser selskapene på muligheten for å samlokalisere et grønt stål-produksjonsanlegg som skal være i stand til å produsere 2,5-5 millioner tonn stål årlig, fremkommer det.

For tiden vurderer de to selskapene mulige lokasjoner på den iberiske halvøy, med mål om ferdigstillelse av anleggene i 2025 eller 2026.

Satsingen vil finansieres med en kombinasjon av offentlig finansiering, grønn prosjektfinansiering og egenkapital, heter det videre i meldingen.

– Kundene våre er tydelige på at etterspørselen etter grønt stål er større enn vi turte å håpe på. Da vil ikke kapasiteten vi har planlagt strekke til, sier Henrik Henriksson, administrerende direktør i H2 Green Steel til Dagens Industri.