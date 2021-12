I august ble det kjent at private equity-aktørene 3i Infrastructure og AMP Capital så etter nye eiere til det danske offshorerederiet Esvagt etter å ha eid det Esbjerg-baserte rederiet siden 2015.

3i skal ha vært åpne for både å kjøpe ut AMP og å selge hele rederiet til en tredjepart. I følge en melding fra PE-fondet ble det fremsatt flere bud på hele selskapet, men at ingen av dem sto i stil til 3is forventninger.

Nå er partnerne kommet frem til at 3i Infrastrucutre kjøper AMPs halvdel av selskapet for om lag 268 millioner pund. Transaksjonen er ventet sluttført i løpet av første kvartal 2022, forutsatt at enkelte tredjeparter samtykker.

Satser på havvind

I likhet med flere andre offshorerederier har Esvagt i lengre tid slitt med et tregt oljemarked. De senere årene har rederiet derfor satset tungt mot offshorevind og har fått bygget flere serviceskip til havvindindustrien ved Havyard. Tidligere i år plasserte rederiet også en ombyggingskontrakt for to supplyskip ved Ulstein Verft.

– Esvagts overgang til å bli en ledende aktør i det europeiske markedet for installasjon av havvind har vært en stor bragd. Vi tror selskapet er godt posisjonert til å dra nytte av veksten i vindsektoren, og vi er glade for å ha kjøpt 100 prosent av selskapet, sier styreleder Richard Laing i 3i Infrastructure i en kommentar.

I mars i år gikk Esvagt inn i et joint venture med amerikanske Crowley, i håp om å få en fot innenfor det amerikanske havvindmarkedet. Som følge av Jones Act-reglene må partnerne bygge et nytt skip ved et amerikansk verft dersom de skulle få tilslag 'på en amerikansk kontrakt.