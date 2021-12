Satser på grønn energi i Danmark

Aalborg Forsyning planlegger, sammen med Copenhagen Infrastructure Partners og Reno-Nord, et anlegg for grønn metanolproduksjon i Aalborg, hvilket vil kunne inkludere et elektrolyseanlegg på 300-400 MW.



Selskapene skal produsere grønn hydrogen fra elektrolyseanlegget, som sammen med fanget CO2 fra Reno-Nords avfallsanlegg skal brukes til å produsere grønn metanol til bruk i tungtransport.



Intensjonen er at anlegget vil kunne produsere 130.000 tonn metanol årlig.