Når kontoransatte nå igjen blir sendt på hjemmekontor, vil det føre til at arbeidstakerne får økte strømutgifter. Og med strømpriser på et historisk høyt nivå, kan det bli snakk om vesentlige beløp.

Vil endre loven

Dette gjorde at Rødts Mímir Kristjánsson nylig argumenterte til NRK for å endre arbeidsmiljøloven, slik at arbeidsgivere kan dekke de ansatte på hjemmekontors strøm.

Men ifølge Simployer, som leverer personalsystem, personalhåndbøker og kompetanse om regler i arbeidslivet, har ikke ansatte i dag krav på å få dekke de ekstra strømutgiftene som oppstår som en følge av hjemmekontor.

– Slik det er i dag har ikke arbeidstakere krav på å få dekket ekstra strømutgifter på hjemmekontoret, selv om de blir pålagt å jobbe hjemmefra. Det er imidlertid ingenting i veien for at arbeidsgivere frivillig velger å dekke slike utgifter, sier Simployers juridiske HR- og ledelsesrådgiver Hans Gjermund Gauslaa.

Nye regler

Men dersom arbeidsgiver velger å betale hele eller deler av strømregningen for ansatte, vil det være ytelse som det skal trekkes skatt og betales arbeidsgiveravgift av.

Et mulig smutthull er imidlertid de nye gavereglene, som fra 2021 er langt mer fleksible enn tidligere. Blant annet ble den årlige beløpsgrensen for gaver til ansatte økt fra 2.000 kroner til 5.000 kroner pr. ansatt.

Samtidig er kravet om at alle ansatte skal få samme gave for at den skal være skattefri fjernet. Det åpner en mulighet for at arbeidsgivere som ikke har «brukt opp» gavegrensen kan gi bort strøm til ansatte skattefritt, og samtidig skille mellom de som sitter på hjemmekontor og de som ikke gjør det.