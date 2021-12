Cloudberry har hentet 600 millioner

Cloudberry Clean Energy opplyser at totalt 41.379.310 nye aksjer har blitt tildelt i selskapets rettede emisjon til en tegningskurs 14,50 kroner pr aksje, som dermed ga et bruttoproveny på om lag 600 millioner kroner, opplyses det i en børsmelding.

Til sammenligning sluttet Cloudberry-aksjen onsdag på 15,20 kroner pr aksje.

Følgende primærinnsidere og nærstående til primærinnsidere har tegnet og blitt tildelt nye aksjer i emisjonen:

Havfonn AS, et selskap knyttet til styremedlem Morten Bergesen, ble tildelt 3.447.668 nye aksjer. Snefonn AS, som også er knyttet til Bergesen, ble tildelt 2.509.770 nye aksjer.

Viva North AS, et selskap knyttet til selskapets CDO Tor Arne Pedersen, ble tildelt 34.482 nye aksjer.

Cappadocia AS, et selskap knyttet til selskapets CSO Suna F. Alkan, ble tildelt 3.448 nye aksjer.

Lotmar Invest AS, et selskap knyttet til selskapets COO Jon Gunnar Solli, ble tildelt 6.896 nye aksjer.

Selskapet har beslutte å ikke gjennomføre en reparasjonsemisjon.

I en separat melding fremgår det også at Ferd AS ble tildelt 10.344.827 aksjer i emisjonen og vil, etter gjennomføringen av den rettede emisjonen, eie 26.344.827 aksjer i selskap. Etter registrering av aksjene utstedt i emisjonen vil Ferd AS' eierandel utgjøre 11,20 prosent av selskapets aksjer og stemmer. Aksjene eies direkte av Ferd AS.