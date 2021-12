Saudi-Arabias 2022-budsjett legger opp til et overskudd tilsvarende over 200 milliarder kroner. Pengene skal brukes på både grønne og fossile prosjekter.

Saudi-Arabia la søndag frem sitt statsbudsjett for 2022, og legger der opp til et overskudd på 90 milliarder rijal (tilsvarende rundt 216 milliarder kroner). Budsjettoverskuddet vil være det første på åtte år.

Finansminister Mohammed Al-Jadaan trekker overfor Bloomberg frem tre hovedårsaker.

– Et mer effektivt regjeringsapparat, høyere oljeinntekter og høyere inntekter fra annet enn olje. Våre inntekter fra annet enn olje har faktisk firedoblet seg de siste fem årene, sier han til nyhetsbyråets TV-kanal.

Satser hardt på fossilt også

Samtidig opprettholder Saudi-Arabia sine investeringsplaner, deriblant et «Green Initiative» som betyr at 50 prosent av energi-investeringene skal inn i fornybart.

– Vi investerer tungt i en endret energimiks, og regner med å utstede grønne obligasjoner neste år, fortsetter Al-Jadaan.

Dette betyr samtidig at landet fortsatt satser hardt på utvidelse av olje- og gassproduksjon. Bloomberg-reporter Matthew Martin spør hvordan dette skal balanseres med satsingen på fornybart.

Tenke to tanker samtidig

– Vi ser ingen motsetning mellom de to. Hovedbudskapet er at energiskiftet ikke skjer over én dag, men over tid og du må ha en ordentlig plan. Investerer du mindre i dagens energikilder, må du sørge for alternativer, men disse alternativene er ikke tilgjengelige i den skalaen fossilt forsyner verden med i dag, svarer Saudi-Arabias finansminister.

– Derfor må vi fortsatt investere fossilt, men på en ansvarlig måte som reduserer utslippene. I tillegg må vi investere i teknologier som reduserer, fanger og resirkulerer fossile utslipp. Vi ser på verdensøkonomien og vil sikre at verden forsynes med nok energi frem til skiftet skjer, føyer Al-Jadaan til.

Frontkontrakten for Brent-oljen stiger mandag formiddag 0,2 prosent til 75,27 dollar pr. fat, mens WTI-oljen er opp omtrent det samme til 71,78 dollar pr. fat.