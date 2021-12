Otovo har pr. i dag 25 kunder i Tyskland, men målsetter fortsatt å ha 1.000 nye kunder i landet innen 2022 og 1 milliard i omsetning fra segmentet pr. år innen 2025, fremkommer det av oppdatering fra selskapet, publisert tirsdag.

Utrullingen av Otovos produkter i Tyskland er godt i gang, skrives det. Selskapet opplyser videre at de nå er et solenergi- og batteriselskap, etter at de den seneste tiden har lansert batterier i en rekke land.

Hva gjelder det nylige oppkjøpet av EDEA, vil Otovo kunne tilby leasing- og service, som vil representere gjentakende inntekter for selskapet. Otovo venter at styrken i den produktkategorien vil øke i løpet av 2022.